В Минске предложили провести переговоры по украинскому урегулированию

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о приверженности республики мирному урегулированию украинского конфликта и добавил, что Белоруссия готова выступить переговорной площадкой для участников конфликта.

Он заявил об этом выступая с докладом на 10-м Пекинском форуме по вопросам безопасности "Сяньшань".

"Позиция Республики Беларусь неизменна - мы по-прежнему готовы всемерно содействовать его мирному урегулированию и выступать переговорной площадкой", - сказал министр.

Он обратил внимание на угрозы от этого конфликта для национальной и глобальной безопасности, а также на факт пополнения нелегальных рынков вооружений "благодаря" конфликту в Украине.

"Поставляемые в качестве военной помощи Украине западные вооружения и боеприпасы появляются в различных горячих точках планеты. Еще один угрожающий аспект - это высокая вероятность масштабных экологических катастроф, обусловленная военным конфликтом. Ведь на территории боевых действий находится целый ряд атомных электростанций, попадающих под удары и обстрелы", - заявил Хренин.

Весной 2022 года площадками для российско-украинских переговоров становились Белоруссия и Турция, однако они прервались и не возобновились. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последнее время не раз призывал стороны конфликта к немедленным переговорам без предварительных условий, и высказывал мнение, что Белоруссия должна в таких переговорах участвовать.