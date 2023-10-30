Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

ХАМАС пообещал Ирану освободить заложников, не имеющих израильского гражданства

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Иранские власти в понедельник подтвердили получение заверений палестинской группировки ХАМАС в готовности освободить пленных, не имеющих израильского гражданства, сообщает агентство EFE.

"Иран получил обещания от ХАМАС об освобождении заложников неизраильского происхождения", - заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани.

Представитель иранского МИД уточнил, что израильские бомбардировки сектора Газа Израилем пока не позволяют провести эту операцию.

В миреИзраильские военные сообщили о ликвидации нескольких командиров ХАМАСЧитать подробнее

По словам Канани, несколько стран обратились к Тегерану с просьбой провести переговоры с ХАМАС, чтобы добиться освобождения иностранных граждан, находящихся в плену группировки в секторе Газа.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

По данным Армии обороны Израиля, в плену ХАМАС находятся около 230 человек.

ХАМАС в субботу заявил, что готов обменять израильских заложников на заключенных палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь сообщил, что сформированный им военный кабинет обсуждал возможность подобного обмена, однако никакого решения принято не было.

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 – 30 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Иран ХАМАС Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суды в США рассмотрят иски, призванные затруднить участие Трампа в выборах

Суды в США рассмотрят иски, призванные затруднить участие Трампа в выборах

МИД РФ заявил, что беспорядки в Дагестане были спланированы из-за рубежа

МИД РФ заявил, что беспорядки в Дагестане были спланированы из-за рубежа

Власти Франции обсуждают с РФ возможность депортации 39 россиян

Власти Франции обсуждают с РФ возможность депортации 39 россиян

Brent подешевела до $89,27 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 октября

Шойгу отверг претензии к России по поводу мнимого снижения порога применения ЯО

Шойгу отверг претензии к России по поводу мнимого снижения порога применения ЯО

Шойгу заявил об увеличении числа союзников России и Китая

Блинкен и глава МИД Турции обсудили палестино-израильский конфликт

Блинкен и глава МИД Турции обсудили палестино-израильский конфликт

Свыше 40 человек стали жертвами урагана "Отис" в Мексике

Свыше 40 человек стали жертвами урагана "Отис" в Мексике
Обострение палестино-израильского конфликта

В Израиле заявили о запуске ракет с территории Ливана

В Израиле заявили о запуске ракет с территории Ливана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });