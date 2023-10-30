Нетаньяху заявил о систематическом прогрессе ЦАХАЛ в кампании против ХАМАС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) постепенно добивается поставленных командованием целей в операции против группировки ХАМАС.

"ЦАХАЛ все больше входит в сектор Газа. Она делает это поэтапно, размеренно и мощно, добиваясь шаг за шагом систематического прогресса", - приводит The Times of Israel слова премьера с совещания с военным кабинетом.

Министр кабинета Бени Ганц отметил, что Израиль продолжит освобождение заложников, оказавшихся в секторе Газа.

До этого стало известно, что в ходе ночной операции ЦАХАЛ и общая служба безопасности "Шин-Бет" вызволили из плена женщину-военнослужащую, захваченную во время штурма боевиками армейской базы в районе Нахаль-Оз 7 октября.

Между тем телеканал "Аль-Джазира" ранее сообщил, что танки ЦАХАЛ замечены близ окраин города Газа, перекрыт доступ к главной автотрассе, ведущей с севера на юг сектора.

"Аль-Арабийя" отмечал, что израильские военные атаковали город сразу с двух сторон, в том числе с использованием танков. Поступали сообщения об авиаударах по восточным кварталам города, о перестрелках. В свою очередь палестинские боевики утверждали, что отбили наступление израильской бронетехники с востока и ведут бои с ЦАХАЛ на границе анклава и Израиля.

Также израильские военные сообщили об ударах по более чем 600 целям палестинских боевиков за последние дни. В ЦАХАЛ добавили, что в рамках наземной операции в Газе уничтожили несколько ячеек ХАМАС и ликвидировала ряд командиров группировки. Также The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника сообщила, что ограниченная наземная операция ЦАХАЛ в Газе соответствует рекомендациям США.

В понедельник продолжался обмен ударами между ЦАХАЛ и ливанским шиитским движением "Хезболла" на границе Израиля и Ливана. В "Хезболле" заявили, что ее бойцы атаковали два приграничных поста военных Израиля, в том числе у израильского города Метула, и уничтожили "техническое оборудование". В свою очередь, по данным израильских СМИ, по пограничным позициям ЦАХАЛ из Ливана нанесли удары противотанковыми ракетами и минометными снарядами. В ответ ЦАХАЛ ударила из артиллерии по тем местам, откуда шел огонь.

Кроме того, сирийские СМИ в понедельник сообщили, что ЦАХАЛ нанесла воздушные удары по двум армейским постам в городе Деръа на юго-западе Сирии.

Жертвы, беженцы и заложники

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС.

По последним данным палестинского Минздрава в секторе Газа, число жертв израильских ударов по анклаву возросло до 8 306 человек, среди них - 3 457 детей. За день погибли 304 человека, а пропавшими без вести под руинами числятся 1 950 человек. На Западном берегу реки Иордан с 7 октября погиб 121 человек, а общее число жертв среди палестинцев достигло с января 329 человек.

В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщали, что в ее укрытиях на территории Газы находятся 672 тыс. перемещенных лиц - вчетверо больше, чем они должны вмещать. Вместе с тем в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщили, что за минувшие сутки в сектор Газа через КПП "Рафах" въехали 33 грузовика с едой, водой, медицинскими принадлежностями. В УКГВ отметили, что необходимо увеличить объем доставляемой на регулярной основе помощи, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Всего с момента открытия КПП "Рафах" гуманитарную помощь в сектор Газа доставили 117 грузовиков.

Тем временем "Аль-Джазира" сообщила, что ХАМАС обнародовала видеозапись с тремя заложницами, которые обвинили Израиль в неспособности защитить население во время нападения группировки 7 октября и призвали его власти провести обмен пленными. В офисе израильского премьера назвали эту запись "жестокой психологической пропагандой" и пообещали приложить все усилия для возвращения всех заложников домой.

На фоне ситуации вокруг Газы активизировались атаки на войска США в Ираке и Сирии. По данным Пентагона, с 17 по 30 октября американские военные и силы международной коалиции не менее 14 раз попадали под удары беспилотников и ракет в Ираке и девять раз в Сирии.