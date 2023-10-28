ХАМАС предлагает быстро обменять израильских заложников на палестинских заключенных

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ХАМАС готов обменять всех израильских заложников на всех заключенных палестинцев прямо сейчас, заявил в субботу лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар.

"ХАМАС готов к немедленному обмену пленными, все заложники в обмен на всех заключенных", - приводит его слова газета "Гаарец".

Ранее в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военный кабинет обсуждал возможность подобного обмена, однако никакого решения принято не было.

Премьер отметил, что контакты по освобождению заложников продолжатся и во время наземной операции.

Также в субботу представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что число израильских заложников в секторе Газа, по уточненным данным, составляет 230 человек.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.