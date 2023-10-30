Глава "Моссада" посетил Катар для переговоров по освобождению заложников в Газе

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Директор израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа посетил Катар с целью обсудить меры по освобождению более 235 израильских и иностранных заложников из сектора Газа, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Директор "Моссада" на выходных посетил Катар и встретился с высокопоставленными катарскими официальными лицами, чтобы обсудить усилия для освобождения более 235 израильских и иностранных граждан, которых захватили и привезли в Газу во время террористического нападения 7 октября", - информирует портал.

По словам двух собеседников издания, переговоры были "позитивными и конструктивными, но не привели к прорыву" в решении вопроса. Еще один источник сообщил, что "на переговорах достигнуты успехи".

Визит Барнеа в Доху произошел после старта сухопутной части израильской военной операции в Газе. По словам неназванных израильских чиновников, в Израиле приняли решение о наземных действиях после того, как посредничество Катара в вопросе освобождения пленных не привело к результатам. Они добавили, что Израиль решил провести в Газе наземную операцию в том числе по причине того, что ХАМАС отказался выдать Израилю через Катар полный список всех пленных.

Axios пишет, что ХАМАС в свою очередь заявил катарским властям, что пытается выяснить, где находятся все заложники, а также установить их личности. Однако, по словам израильских чиновников, властям Израиля показалось, что это "тактика нужна для выигрыша времени и предотвращения наземной операции".

В минувшую субботу лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что это палестинское движение готово немедленно обменять всех израильских заложников на всех заключенных палестинцев.

Также в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военный кабинет обсуждал возможность подобного обмена, однако никакого решения принято не было. Премьер отметил, что контакты по освобождению заложников продолжатся и во время наземной операции.

Также в субботу представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что число израильских заложников в секторе Газа, по уточненным данным, составляет 230 человек.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ ЦАХАЛ приступила к проведению военной операции против ХАМАС.