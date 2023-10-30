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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Нетаньяху считает прекращение огня в Газе равнозначным капитуляции перед ХАМАС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Израиль не пойдет на прекращение огня в секторе Газа, такое развитие событий означало бы признать поражение перед группировкой ХАМАС, заявил в понедельник израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"После ужасающих атак 7 октября Израиль не согласится на прекращение боев. Призывы прекратить огонь - это призывы капитулировать перед ХАМАС, капитулировать перед террором, капитулировать перед варварством. Этого не случится", - приводит The Times of Israel его слова.

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Он пояснил, что в прошлом никто бы не призывал американские власти пойти на перемирие после нападения Японской империи на США в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года.

Говоря о гибели палестинцев в секторе Газа, премьер отметил, что "есть различие между целенаправленным убийством невинных и непреднамеренной гибелью людей, которая сопровождает любую законную войну".

Ранее Нетаньяху также говорил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) постепенно добивается поставленных командованием целей в операции против ХАМАС.

Телеканал "Аль-Джазира" ранее сообщил, что танки ЦАХАЛ замечены близ окраин города Газа, перекрыт доступ к главной автотрассе, ведущей с севера на юг сектора

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС.

По последним данным палестинского Минздрава в секторе Газа, число жертв израильских ударов по анклаву возросло до 8 306 человек.

Биньямин Нетаньяху Израиль сектор Газа ХАМАС
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