Израильские истребители нанесли удар по позициям ВС Сирии в провинции Деръа

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник авиация Израиля нанесла удар по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Деръа, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"30 октября с 01:33 до 01:35 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Деръа", - сказал Кулить на брифинге в понедельник.

Повреждены объекты инфраструктуры военного назначения. Жертв и пострадавших нет, добавил контр-адмирал.