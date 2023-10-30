Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Израильские истребители нанесли удар по позициям ВС Сирии в провинции Деръа

Израильские истребители нанесли удар по позициям ВС Сирии в провинции Деръа
Фото: David Rubinger/CORBIS/Corbis via Getty Images

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник авиация Израиля нанесла удар по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Деръа, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"30 октября с 01:33 до 01:35 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Деръа", - сказал Кулить на брифинге в понедельник.

Повреждены объекты инфраструктуры военного назначения. Жертв и пострадавших нет, добавил контр-адмирал.

Израиль Деръа Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Во Франции миллиардера из РФ взяли под стражу по подозрению в махинациях

Во Франции миллиардера из РФ взяли под стражу по подозрению в махинациях

Что произошло за день: понедельник, 30 октября

В Нарве уволили 10 полицейских, плохо знающих эстонский язык

Словакия усиливает контроль на границе с Венгрией

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Власти ЕС не связывают с санкциями повышение Болгарией тарифа на транзит газа РФ

Власти ЕС не связывают с санкциями повышение Болгарией тарифа на транзит газа РФ
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС пообещал Ирану освободить заложников, не имеющих израильского гражданства

Суды в США рассмотрят иски, призванные затруднить участие Трампа в выборах

Суды в США рассмотрят иски, призванные затруднить участие Трампа в выборах

МИД РФ заявил, что беспорядки в Дагестане были спланированы из-за рубежа

МИД РФ заявил, что беспорядки в Дагестане были спланированы из-за рубежа

Власти Франции обсуждают с РФ возможность депортации 39 россиян

Власти Франции обсуждают с РФ возможность депортации 39 россиян
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });