Лавров заявил главе МИД Сирии о неприемлемости авиаударов Израиля по САР

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад провели во вторник телефонный разговор, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили на Смоленской площади.

"Лавров указал на недопустимость распространения вооруженной эскалации на Сирию и другие страны региона. В связи с этим он отметил неприемлемость израильских авиаударов по территории САР, участившихся на фоне событий вокруг сектора Газа", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Министры акцентировали опасность попыток внешних сил превратить Ближний Восток в нынешней взрывоопасной ситуации в арену сведения геополитических счетов. Была подчеркнута необходимость незамедлительного прекращения кровопролития в Газе, решения всех возникших в результате боевых действий гуманитарных проблем и перехода к обсуждению долгосрочного урегулирования политико-дипломатическими методами на известной международно-правовой основе", - говорится в сообщении по итогам телефонной беседы.

Там также отмечается, что Лавров и Микдад " подтвердили приверженность добросовестному выполнению решений Совета Безопасности ООН по сирийскому урегулированию на основе уважения суверенитета и территориальной целостности САР", а также рассмотрели ряд вопросов российско-сирийского двустороннего взаимодействия.