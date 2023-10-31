Представитель ХАМАС пообещал отпустить заложников без израильского гражданства

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ХАМАС в ближайшие дни собирается освободить некоторых заложников, не являющихся гражданами Израиля, заявил представитель движения в секторе Газа Абу Обайда. Об этом пишет Ha'aretz.

Он не назвал точное число тех, кого освободят. По его словам, это те, у кого нет паспортов Израиля, а есть гражданство других стран, движение "не хочет удерживать их" в секторе Газа. Их отпустят в ближайшие несколько дней.

Комментируя то, что 30 октября израильские военные освободили из заложников военнослужащую Ори Медигиш, Абу Обайда заявил, что ее могли удерживать частные лица. По его словам, Израилю не удалось отбить ни одного человека, захваченного группировкой.

30 октября в МИД Ирана сообщили, что получили обещание ХАМАС освободить заложников, не имеющих гражданство Израиля.

28 октября лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что движение готово немедленно обменять всех заложников-израильтян на всех палестинцев, находящихся в заключении в Израиле. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что в субботу на заседании чрезвычайного кабинета обсуждалась возможность подобного обмена, однако никакого решения принято не было. Премьер отметил, что контакты по освобождению заложников продолжатся и во время наземной операции. Израиль требует от ХАМАС освобождения всех заложников.

30 октября представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари сообщил, что число израильских заложников в секторе Газа, по уточненным данным, составляет 240 человек. Еще 40 числятся пропавшими без вести, израильской стороне неизветсно, убиты они или захвачены. После 7 октября ХАМАС отпустил четырех заложников. Ори Мегидиш была освобождена в результате спецоперации ЦАХАЛа.