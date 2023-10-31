Советник по нацбезопасности Израиля ждет трудностей при наземной операции в Газе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Третья фаза операции Армии обороны Израиля - наземные действия в секторе Газа - потребует значимых усилий, боевые действия не будут простыми и без потерь, заявил советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Об этом пишет The Times of Israel.

Он напомнил, что первой фазой была зачистка юга Израиля от террористов, второй - нанесение точечных ударов по интересам ХАМАС, эти фазы завершились.

Третьей фазой стала наземная операция на севере сектора Газа, по его словам, она потребует интенсивных боев.

Он выразил надежду, что наземная операция позволит освободить заложников, а также сказал, что перспектив сделки по их мирному освобождению не просматривается.

Также Ханегби сказал, что понимает опасения Египта в связи с возможным наплывом палестинцев через границу, но высказал пожелание, чтобы Египет принимал раненых, в том числе в больнице в Рафахе и в полевых госпиталях у границы.

Ханегби подчеркнул, что нужно "проводить различие между убийцами и случайно оказавшимися на месте событий мирными жителями, убеждать гражданское население уйти с севера сектора Газа в безопасные места на юге", позволить иностранным гуманитарным службам доставлять еду, воду и лекарства в сектор. Советник добавил, что иностранные медицинские суда уже идут к берегу сектора Газа.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галлант при посещении базы ВВС "Пальмахим" отметил, что ЦАХАЛ действует в значимых масштабах и на большую глубину в секторе Газа, добился серьезных успехов, но в то же время "за последние дни заплатил высокую цену".

Ранее сообщалось, что 31 октября ЦАХАЛ вел ожесточенные бои с боевиками ХАМАС в секторе Газа. Военные сообщили о гибели двух сослуживцев и о тяжелых ранениях еще двух. Пресс-служба армии сообщила о десятках убитых террористов, об ударах по пусковым установкам противотанковых ракет и наблюдательным пунктам, конфискации оружия радикалов, в том числе пулеметов и бомб.

Палестинцы продолжили запуск ракет по центральному Израилю, включая Тель-Авив, а также в сторону приморского города Ашдод. В ЦАХАЛ сообщали об ударах с территории Ливана противотанковых ракет, неуправляемых реактивных снарядов и минометных снарядов. Военные Израиля также атаковали объекты движения "Хезболла" на ливанской территории.

Во вторник стало известно, что ЦАХАЛ впервые задействовала в ходе конфликта систему ПРО Arrow: с ее помощью перехватили ракету над Красным морем. Истребители сбили несколько беспилотников. Позднее йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за серию атак против юга Израиля (Эйлат) с использованием БПЛА, баллистических и крылатых ракет.