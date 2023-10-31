ЦАХАЛ сообщил о захвате укрепрайона и гибели 50 хамасовцев

Солдат ЦАХАЛ Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля взяла под контроль укрепленный район ХАМАС на севере сектора Газа, в лагере беженцев Джебалия, пишет Ha'aretz со ссылкой на заявление военных.

Пехота и танки во главе с 84-й пехотной бригадой "Гивати" заняли этот пункт в западной части Джебалии: ранее им пользовался батальон "Джебалия" ХАМАС. Здесь находились туннели, позиции для пуска ракет, склады с вооружением. После установления контроля над местностью военные подорвали входы в туннели, уничтожили оружие, а также собрали разведданные.

Всего, по данным ЦАХАЛ, за день в секторе Газа были убиты 50 хамасовцев, в том числе командир одного из батальонов Ибрагим Биари. Военные считают, что он был одним из командиров, отдававших 7 октября приказы отряду "Накба" при вторжении в Израиль.

Удар в районе Джебалии привел к обрушению подземных туннелей, из-за чего рухнули соседние строения. Минздрав сектора Газа сообщала о гибели не менее 50 человек в результате этого удара.