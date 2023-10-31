Израильские военные сообщили об ожесточенных боях с ХАМАС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что уже несколько часов продолжаются ожесточенные боестолкновения с бойцами радикальной группировки ХАМАС на территории сектора Газа, передает во вторник The Times of Israel.

Представители ЦАХАЛ в официальном телеграм-канале армии проинформировали, что израильские военные "ликвидировали десятки террористов ХАМАС, нанесли удары по пусковым установкам противотанковых ракет и наблюдательным пунктам, конфисковали оружие радикалов, включая пулеметы и взрывные устройства".

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами, по данным палестинской стороны, стали свыше 8,3 тыс. человек.