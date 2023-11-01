Сенат США утвердил назначение экс-главы Минфина Джека Лью новым послом в Израиле

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Сенат США утвердил кандидатуру бывшего министра финансов Джека Лью на пост посла в Израиле, передает телеканал CNN.

За кандидата проголосовали 53 сенатора, против - 43, - отмечается в сообщении.

Телеканал обращает внимание на то, что кандидатура Лью одобрена, "несмотря на жесткую оппозицию со стороны республиканцев в Сенате в связи с его участием в ядерной сделке с Ираном".

Лью возглавлял министерство финансов при президенте Бараке Обаме.