Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Сенат США утвердил назначение экс-главы Минфина Джека Лью новым послом в Израиле

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Сенат США утвердил кандидатуру бывшего министра финансов Джека Лью на пост посла в Израиле, передает телеканал CNN.

За кандидата проголосовали 53 сенатора, против - 43, - отмечается в сообщении.

Телеканал обращает внимание на то, что кандидатура Лью одобрена, "несмотря на жесткую оппозицию со стороны республиканцев в Сенате в связи с его участием в ядерной сделке с Ираном".

Лью возглавлял министерство финансов при президенте Бараке Обаме.

Минфин Сенат США Иран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 ноября снизилась на 14,1%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 ноября снизилась на 14,1%

Астронавты NASA в среду выйдут в открытый космос с МКС для монтажных работ

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ сообщил о захвате укрепрайона и гибели 50 хамасовцев

ЦАХАЛ сообщил о захвате укрепрайона и гибели 50 хамасовцев
Обострение палестино-израильского конфликта

Представитель ХАМАС пообещал отпустить заложников без израильского гражданства

Что произошло за день: вторник, 31 октября

Пандемия коронавируса

Китай отменит с 1 ноября требование декларации здоровья у въезжающих

В Турции отреставрируют мечеть Айя-София

В Турции отреставрируют мечеть Айя-София

Патрушев заявил о попытках Запада ограничить доступ РФ к передовым технологиям

Патрушев заявил о попытках Запада ограничить доступ РФ к передовым технологиям

Токио выразил протест из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства вертолетом РФ

Токио выразил протест из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства вертолетом РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });