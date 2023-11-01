Талибы призвали соседние страны относиться с уважением к афганским беженцам

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в связи с массовой депортацией афганских беженцев из Пакистана и Ирана призвало соседние страны уважительно относиться к афганским беженцам.

"Мы просим соседние страны хорошо относиться к афганским беженцам, помня о принципе исламского братства. Никто не имеет права отнимать деньги и имущество, которые являются личной собственностью афганцев, вынужденных вернуться домой", - говорится официальном заявлении движения.

Талибы также призвали власти соседних стран не допускать несправедливого отношения к своим соотечественникам.

"Сейчас, когда афганские беженцы сталкиваются с различными трудностями и принудительной депортацией, мы считаем важными заявить, прежде всего, что мы благодарим все страны за то, что они позволили афганцам жить в своих странах более 40 лет", - отмечается в документе.

В конце прошлой недели ООН призвала Пакистан прекратить депортацию афганцев во избежание "катастрофы в области прав человека".

"Мы считаем, что многие из тех, кому грозит депортация, в случае возвращения в Афганистан подвергнутся серьезному риску нарушения прав человека, включая произвольные аресты и задержания, пытки, жестокое и бесчеловечное обращение", - сказала официальный представитель УВКПЧ (Управление верховного комиссара ООН по правам человека) Равина Шамдасани.

По ее словам, особому риску подвергаются активисты гражданского общества, журналисты, правозащитники, бывшие правительственные чиновники и сотрудники сил безопасности, а также все женщины и девочки.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международная организация по миграции (МОМ) уже зафиксировали резкое увеличение числа возвращающихся в Афганистан в связи с решением Пакистана.

"По мере приближения крайнего срока - 1 ноября - мы призываем власти Пакистана приостановить принудительное возвращение афганских граждан, пока не стало слишком поздно, чтобы избежать катастрофы в области прав человека", - заявила Шамдасани.

Она также отметила, что с приближением зимы любые массовые депортации неизбежно усугубят тяжелый гуманитарный кризис в Афганистане, который переживает последствия серии разрушительных землетрясений в провинции Герат в этом месяце.