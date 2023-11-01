Хаменеи призвал исламские страны прекратить экспорт нефти в Израиль

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Духовный лидер Ирана и высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи заявил, что исламские страны должны заблокировать поставки нефти и продовольствия в Израиль из-за его действий в секторе Газа. Его цитируют иранские СМИ.

Он призвал исламский мир "активизировать свои действия" против Израиля и прекратить экономическое сотрудничество с ним.

Он также потребовал, чтобы "бомбардировки сектора Газа должны быть незамедлительно прекращены".