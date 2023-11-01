Лидер "Грузинской мечты" назвал возможное помилование Саакашвили предательством

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили "переходит все красные линии" и от нее можно ожидать даже помилования экс-президента Михаила Саакашвили, что он сравнил с очередным предательством народа. Он сказал об этом журналистам.

"Мы ничему не удивляемся от Саломе Зурабишвили. Она постепенно переходит все "красные линии", поэтому я не знаю, перейдет ли она и эту линию до конца и помилует ли Саакашвили (находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили - ИФ). Конечно же, это будет очередным предательством в отношении грузинского народа, для которого принципиально неприемлемы преступления Саакашвили", - заявил Кобахидзе.

Депутат парламента Грузии от оппозиции Алеко Элисашвили считает, что президент Зурабишвили может помиловать Саакашвили по двум вынесенным приговорам, но выйти на свободу он не сможет, так как в судопроизводстве находятся еще три возбужденных против него уголовных дела.

"Саакашвили отбывает шестилетний тюремный срок по двум уголовным делам, однако против него возбуждены еще три уголовных дела, и как только его помилуют по уже вынесенным приговорам, его сразу же отправят в тюрьму по другим делам, приговоры по которым суд сразу же вынесет", - сказал Элисашвили журналистам.

По его словам, действующему президенту Зурабишвили "придется объявлять помилование Саакашвили по каждому из вынесенных приговоров".

18 октября парламент голосовал за импичмент президенту Зурабишвили, но не набрал достаточного числа голосов. Голосование проводилось после того, как Конституционный суд Грузии постановил, что она нарушала Основной закон страны, не согласуя поездки в Европу с парламентом.

Экс-президент Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего был помещен под стражу. С тех пор он не раз держал голодовку. С 12 мая 2022 года он находится в гражданской клинике "Вивамед" в Тбилиси по состоянию здоровья. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

31 октября глава Минюста Грузии Рати Брегадзе исключил возможность возвращения Саакашвили в политику страны, в том числе его участие в выборах. Он напомнил, что Саакашвили отказался от грузинского гражданства и не имеет права участвовать в политической жизни Грузии, будучи гражданином Украины. Брегадзе также сообщил, что в Минюсте ждут заключения врачей о состоянии здоровья Саакашвили, чтобы вернуть его из частной клиники "Вивамед" в Тбилиси в тюрьму.