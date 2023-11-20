Саакашвили призвал президента Грузии помиловать его и отпустить за границу

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к действующему президенту Саломе Зурабишвили с призывом использовать свое право и помиловать его.

"Госпожа Зурабишвили может использовать свое право о помиловании и одним росчерком пера вернуть моим детям отца и восстановить политический баланс в Грузии. У нее для этого достаточно мужества", - заявил Саакашвили в понедельник в суде.

Экс-президент добавил, что для реабилитации его необходимо отпустить за границу.

Кроме того, Саакашвили заявил, что берет на себя руководство Политсоветом учрежденной им партии "Единое национальное движение". "Я беру на себя политическую ответственность за то, чтобы в Политсовет партии вернулись опытные бойцы, те люди, которые каким-то образом были исключены из этого органа. Я беру на себя координацию Политсовета. Мы должны находить общий язык", - сказал Саакашвили дистанционно из тбилисской клиники "Вивамед" на проходящем в понедельник против него судебном процессе.

Он заявил, что пока рано выдвигать его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии. "Я слышал, что призывы о моем выдвижении на пост премьер-министра уже прозвучали от членов нашей партии, но пока говорить об этом ещё рано. Это зависит от многих факторов. Мы собираемся победить на парламентских выборах в будущем году, а не занимать второе почетное место", - сказал Саакашвили.

Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан и помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится в настоящее время.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

31 октября глава Минюста Грузии Рати Брегадзе исключил возможность возвращения Саакашвили в политику страны, в том числе его участие в выборах. Он напомнил, что Саакашвили отказался от грузинского гражданства и не имеет права участвовать в политической жизни Грузии, будучи гражданином Украины.