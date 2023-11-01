Военные Израиля прорвали линию обороны ХАМАС на севере Газы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Сухопутные войска Израиля прорвали переднюю линию обороны палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, заявил в среду представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

"Благодаря заблаговременному планированию, точной разведке и серии координированных атак с земли, моря и воздуха, наши силы прорвали линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа", - приводит The Times of Israel слова Хагари.

Он добавил, что наземная операция в анклаве "идет по плану".

Ранее в среду глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ добивается значительных результатов в ходе наземной операции в секторе Газа.

Со своей стороны командир 162-й дивизии ЦАХАЛ генерал Ицик Коэн заявил, что израильские военные находятся "у ворот города Газа".

По его словам, пять дней назад его дивизия "получила важную задачу - пойти и решительно покончить с ХАМАС". Ицик заявил, что за это время ЦАХАЛ "уничтожил значительную часть возможностей ХАМАС, атаковал его стратегические объекты, в частности, туннели".

По данным "Гаарец", с начала обострения конфликта между ХАМАС и Израилем израильские военные нанесли удары по более 11 тыс. объектам в секторе Газа.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами стали свыше 8,7 тысяч человек.