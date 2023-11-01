Военные Израиля заявили, что добиваются прогресса в наземной операции в Газе

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) добивается значительных результатов в ходе наземной операции в секторе Газа, заявил в среду глава израильского Минобороны Йоав Галант.

"На поля боя наблюдаются существенные достижения - уничтожение террористов всех уровней, от боевиков до влиятельных полевых командиров", - приводит The Times of Israel слова Галанта.

Комментируя гибель 15 израильских солдат в ходе наземной операции, Галант сказал: "И с нашей стороны приходится платить, как это происходит в любом сражении".

Со своей стороны, командир 162-й дивизии ЦАХАЛ генерал Ицик Коэн заявил, что израильские военные находятся "у ворот города Газа".

По его словам, пять дней назад его дивизия "получила важную задачу - пойти и решительно покончить с ХАМАС". Ицик заявил, что за это время ЦАХАЛ "уничтожил значительную часть возможностей ХАМАС, атаковал его стратегические объекты, в частности, туннели".

"Гаарец" также сообщает, что ЦАХАЛ вместе с разведслужбой Шабак уничтожили командующего противотанковыми силами ХАМАС в секторе Газа Мухаммада Асара, который погиб в результате удара истребителя.

Помимо этого, в ЦАХАЛ сообщили, что ранее в среду из Ливана выпустили по Израилю противотанковую ракету. По данным израильских военных, они ответили огнем по району пуска ракеты.

Израильские военные также заявили, что нанесли удар по террористической ячейке на юге Ливана, пытавшейся нанести удар управляемыми противотанковыми ракетами.

Армия обороны Израиля сообщила, что недавно из Ливана по Израилю выпустили несколько снарядов из минометов. По данным ЦАХАЛ, эти снаряды упали на открытой местности, о пострадавших не сообщалось. В ответ военные обстреляли террористическую ячейку, осуществившую запуск.

Между тем, из Газы началась эвакуация иностранных граждан в Египет. Западные СМИ со ссылкой египетского чиновника сообщают, что 76 раненых палестинцев и 335 иностранцев или граждан с двойным гражданством в среду покинули сектор Газа и направились в Египет.

Отмечается, что разрешение покинуть анклав в среду получили примерно 500 иностранцев и лиц с двойным гражданством. Президент США Джо Байден сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что надеется, что "американцы также покинут Газу в ближайшие дни".

"Сегодня, благодаря американскому лидерству, мы гарантировали безопасный выход из Газы раненым палестинцам и иностранцам. Мы ожидаем, что американские граждане покинут анклав сегодня, а в последующие дни смогут уехать еще больше человек", - написал Байден.

По данным "Гаарец", с начала обострения конфликта между ХАМАС и Израилем израильские военные нанесли удары по более 11 тыс. объектам в секторе Газа.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами стали свыше 8,7 тыс. человек.