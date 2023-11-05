Новая атомная подлодка выполнила испытательный пуск ракеты "Булава" из Белого моря

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Новая российская атомная подводная лодка "Император Александр Третий" выполнила успешный испытательный пуск баллистической ракеты "Булава" из Белого моря по полигону на Камчатке, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В рамках завершающего этапа программы государственных испытаний новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр Третий" успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка", - говорится в сообщении.

"Ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район", - заявили в Минобороны РФ.

"Стрельба баллистической ракетой является завершающим элементом государственных испытаний, после которого будет принято решение о приёме крейсера в состав Военно-морского флота", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ опубликовало кадры испытательного пуска подлодкой ракеты "Булава".

В марте главком ВМФ Николай Евменов заявлял, что стратегическая атомная подводная лодка "Император Александр Третий" пройдет испытания в этом году.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станет основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, заявляли российские военные.

По официальным данным, межконтинентальная баллистическая ракета Р30 3М30 "Булава" (РСМ-56 - для использования в международных договорах, SS-NX-30 - по классификации НАТО) - российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения перспективных атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта "Борей".

Официально сообщалось, что ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения. "Булава" составит основу перспективной группировки стратегических ядерных сил России до 2040-2045 годов, заявляли военные РФ.

16 октября Тихоокеанский флот РФ сообщал, что новая стратегическая атомная подводная лодка "Генералиссимус Суворов" прибыла на базу подводных сил Вилючинск на Камчатке. Экипаж стратегической подлодки завершил переход на ТОФ через Севморпуть, покинув Северный флот в августе этого года, сообщала пресс-служба флота.