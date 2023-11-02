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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Почти 200 человек стали жертвами ударов Израиля по лагерю палестинских беженцев

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В результате ударов Израиля по лагерю палестинских беженцев Джабалия в Газе во вторник и среду погибли, по меньшей мере 195 человек, еще более 750 - получили ранения, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу администрации анклава.

Кроме того, еще 120 человек числятся пропавшими без вести, они могут находиться под обломками рухнувших в результате бомбардировок зданий, говорится в сообщении.

Как сообщило во вторник МВД Палестины, во время первого удара по лагерю погибли не менее 400 человек.

Агентство Associated Press сообщает, что за первые 25 дней конфликта погибли более 3600 палестинских детей. Из них 2001 ребенок - в возрасте до 12 лет, 615 детей в возрасте трех лет и младше.

Хроника 07 октября – 02 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа
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