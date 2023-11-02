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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Индонезии

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в юго-западной части острова Тимор (Индонезия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:04 мск в четверг землетрясения находился в 22 км юго-восточнее города Купанг на западе Тимора.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,1. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 36,1 км.

Индонезия
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