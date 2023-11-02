Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Индонезии
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в юго-западной части острова Тимор (Индонезия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:04 мск в четверг землетрясения находился в 22 км юго-восточнее города Купанг на западе Тимора.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,1. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 36,1 км.