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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

На греческом острове Эвбея произошло землетрясение магнитудой 5,2

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - На греческом острове Эвбея к северо-востоку от Афин произошло землетрясение магнитудой 5,2, пишет Kathimerini со ссылкой на Геодинамический институт Афин.

Сообщений о разрушениях или травмах в результате землетрясения пока не поступало.

Землетрясение произошло около 08:26 по местному времени (09:26 по Москве), его эпицентр располагался в 6 км к востоку от города Прокопи на глубине около 14,2 км.

За первым толчком последовал второй, магнитудой 3,8, возникший в том же месте.

Эвбея - второй крупнейший остров Греции после Крита.

Греция Эвбея
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