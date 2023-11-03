На греческом острове Эвбея произошло землетрясение магнитудой 5,2

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - На греческом острове Эвбея к северо-востоку от Афин произошло землетрясение магнитудой 5,2, пишет Kathimerini со ссылкой на Геодинамический институт Афин.

Сообщений о разрушениях или травмах в результате землетрясения пока не поступало.

Землетрясение произошло около 08:26 по местному времени (09:26 по Москве), его эпицентр располагался в 6 км к востоку от города Прокопи на глубине около 14,2 км.

За первым толчком последовал второй, магнитудой 3,8, возникший в том же месте.

Эвбея - второй крупнейший остров Греции после Крита.