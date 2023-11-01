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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Байден готов наложить вето на законопроект палаты представителей о помощи Израилю

Байден готов наложить вето на законопроект палаты представителей о помощи Израилю
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект, предусматривающий помощь Израилю в отрыве от помощи Украине и сокращение финансирования в рамках закона о снижении инфляции, предупредило бюджетное управление Белого дома.

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В управлении отмечают, что подготовленный республиканцами палаты представителей законопроект по помощи Тель-Авиву "привносит партийность в поддержку Израиля" и не соответствует моменту, оставляя без внимания гуманитарную помощь населению Газы, помощь Украине и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Отделение помощи Израилю в области безопасности от других приоритетов в дополнении к национальной безопасности будет иметь глобальные последствия", - заявило управление, и отметило, что администрация продолжит работать с законодателями в Конгрессе, чтобы добиться соглашения по дополнительному запросу, выдвинутому ранее в этом месяце Белым домом.

На прошлой неделе Белый дом внес в конгресс запрос на дополнительное финансирование на сумму около $106 млрд, который включал деньги для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ.

Как сообщалось, палата представителей обнародовала законопроект, предусматривающий выделении Израилю помощи на сумму $14,3 млрд.

Его реализация предусматривает сокращение финансирования в рамках закона о снижении инфляции, то есть, затронет средства, включенные в радикальный законопроект демократов о налогах, здравоохранении и климате, принятый в прошлом году, пишет газета.

Как пишет издание The Hill, подготовленный законопроект о помощи Израилю не соответствует стратегии Белого дома по увязке помощи Украине и Израилю в одном законодательном акте. Кроме того, документ должен получить одобрение сената, "где законодатели выразили желание увязать поддержку Украины и Израиля".

Все это может затруднить его прохождение, считает The Hill.

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Хроника 07 октября – 01 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден США
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