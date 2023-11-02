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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Блинкен обсудил ситуацию в секторе Газа с министром обороны Саудовской Аравии

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил конфликт между Израилем и радикальным движением ХАМАС с министром обороны Саудовской Аравии Халидом бин Салманом, отметив важность предотвращения расширения конфликта, сообщается в четверг на сайте Госдепартамента США.

"Госсекретарь подтвердил важность удовлетворения гуманитарных потребностей в секторе Газа, предотвращения распространения конфликта и укрепления региональной стабильности и безопасности, в том числе в Йемене", - говорится в заявлении.

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Он также отметил важность работы по установлению мира между израильтянами и палестинцами, госсекретарь назвал это общим приоритетом США и Саудовской Аравии.

Блинкен подчеркнул готовность США помогать своим партнерам в защите от угроз со стороны государств и негосударственных структур. Они также обсудили усилия Саудовской Аравии по обеспечению стабильного мира в Йемене.

Встреча состоялась накануне, ее подробности госдеп сообщает в четверг.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами стали свыше 9 тыс. человек.

США Энтони Блинкен Саудовская Аравия Израиль ХАМАС сектор Газа Йемен
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