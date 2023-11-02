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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

В ЕС выразили сожаление в связи с решением России по ДВЗЯИ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе сожалеют в связи с отзывом со стороны России ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом говорится в коммюнике Внешнеполитической службы ЕС.

"ЕС призывает Россию продолжать придерживаться целей и задач этого договора". - отмечается в документе.

Президент Владимир Путин подписал закон, отзывающий ратификацию Россией ДВЗЯИ. Соответствующий документ размещен в четверг на официальном портале правовой информации.

ДВЗЯИ был принят 50-й сессией Генеральной ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года и открыт для подписания 24 сентября 1996 года.

При рассмотрении вопроса в Госдуме председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам России и будет зеркальным ответом США, которые не ратифицировали договор. Дума рассмотрела этот вопрос после того, как о такой возможности заявил президент.

Владимир Путин Евросоюз ДВЗЯИ
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