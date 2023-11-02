Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Турция успешно испытала ударный палубный беспилотник Bayraktar TB3

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Турции прошли вторые успешные испытания ударного беспилотника Bayraktar TB3, способного совершать взлет и посадку на корабли с короткой взлетно-посадочной полосой, сообщает Anadolu.

Агентство ссылается на микроблог председателя Совета директоров турецкой технологической компании Baykar Сельчука Байрактара.

"Bayraktar TB3 успешно завершил вторые летные испытания, продолжавшиеся четыре часа", - написал он.

Беспилотник предназначен для базирования на универсальном авианесущем десантном корабле ВМС Турции Anadolu, который является флагманом флота.

Взлетная масса БПЛА составляет почти 1,5 тонны, грузоподъемность - около 500 кг. Дальность его полета достигает 1,8 тыс. км. Он может находиться в воздухе 24 часа. Размах крыльев БПЛА составляет 14 метров, длина - 8,35 метра. Действиями турецкого БПЛА Bayraktar TB3 можно управлять на больших расстояниях, как в разведывательно-наблюдательных, так и ударных целях.

Первый успешный полет Bayraktar TB3 состоялся на прошлой неделе. Впервые он был представлен на авиакосмическом салоне TEKNOFEST в Стамбуле в апреле 2023 года.

Bayraktar Турция Baykar Сельчук Байрактар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Под санкции США попал МГТУ имени Баумана и еще полторы сотни организаций

Под санкции США попал МГТУ имени Баумана и еще полторы сотни организаций

Штаты ввели санкции против ООО "Арктик СПГ 2"

АФК "Система" и связанные с ней структуры попали под санкции США

АФК "Система" и связанные с ней структуры попали под санкции США

США ввели санкции против "СПБ биржи"

Ураган с Атлантики нарушил график воздушного движения в Бельгии

Российский суд назначил штраф в $1,5 млрд польской EuRoPol GAZ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });