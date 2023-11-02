Турция успешно испытала ударный палубный беспилотник Bayraktar TB3

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Турции прошли вторые успешные испытания ударного беспилотника Bayraktar TB3, способного совершать взлет и посадку на корабли с короткой взлетно-посадочной полосой, сообщает Anadolu.

Агентство ссылается на микроблог председателя Совета директоров турецкой технологической компании Baykar Сельчука Байрактара.

"Bayraktar TB3 успешно завершил вторые летные испытания, продолжавшиеся четыре часа", - написал он.

Беспилотник предназначен для базирования на универсальном авианесущем десантном корабле ВМС Турции Anadolu, который является флагманом флота.

Взлетная масса БПЛА составляет почти 1,5 тонны, грузоподъемность - около 500 кг. Дальность его полета достигает 1,8 тыс. км. Он может находиться в воздухе 24 часа. Размах крыльев БПЛА составляет 14 метров, длина - 8,35 метра. Действиями турецкого БПЛА Bayraktar TB3 можно управлять на больших расстояниях, как в разведывательно-наблюдательных, так и ударных целях.

Первый успешный полет Bayraktar TB3 состоялся на прошлой неделе. Впервые он был представлен на авиакосмическом салоне TEKNOFEST в Стамбуле в апреле 2023 года.