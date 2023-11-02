Начальник Генштаба ЦАХАЛа заявил о намерении окружить Газу

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля берет в кольцо город Газа, действуя сразу с нескольких направлений, заявил, посещая военно-воздушную базу начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви. Об этом пишет The Times of Israel.

"Войска находятся в сердце северной части сектора Газа, действуют в городе Газа, окружают его, усиливают наземное наступление", - сказал он.

По его словам, военным приходится вести ближний бой в городской застройке, им помогают "огнем с воздуха и с моря".

По последним данным, в наземной операции в сектора Газа были убиты уже 19 израильских военных.

ВВС Израиля задействовали менее половины потенциала при ударах по Газе, однако этот вид войск готов действовать и на других фронтах, добавил генерал Халеви.

По данных западных СМИ, члены группировки ХАМАС оказывают ожесточенное сопротивление израильским военным, наступающим на Газу, используют туннели, чтобы появиться на поверхности, обстрелять танки ЦАХАЛа, а затем скрыться под землей. ЦАХАЛ иногда применяет танки и бульдозеры для сноса строений, стоящих на их пути.

Представители военного крыла ХАМАС "Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" ранее сообщали, что атаковали, по меньшей мере, два израильских танка и бульдозеры в северо-западном районе сектора Газа. До этого телеканал "Аль-Джазира" передавал сведения об ожесточенных столкновениях между палестинскими отрядами и израильскими силами на северо-западе города Газа.