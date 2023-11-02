Cектора Газа через Рафах покинули 74 американца с двойным гражданством

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Из сектора Газа в Египет через наземный КПП "Рафах" перебрались 74 человека, с гражданством США, сообщил журналистам в Белом доме президент США Джо Байден. Как сообщает NBC News, речь идет о людях с двойным гражданством.

С тех пор, как КПП открылся для жителей сектора Газа, через него в Египет прошли не менее 79 граждан США и члены их семей, сообщил NBC News высокопоставленный источник в администрации США: пять американцев пересекли границу 1 ноября, 74 - 2 ноября. По словам собеседника журналистов, таких переселенцев будет еще больше, поскольку Вашингтон продолжает собирать информацию о том, где именно в секторе находятся граждане США, желающие его покинуть, и продолжает дипломатические усилия, чтобы им это обеспечить.

Выезд некоторого количества граждан США из Газы в Египет 2 ноября официально подтвердили в Госдепартаменте, не называя цифр, сообщает АР. Всего к Госдепу за помощью обратились около 400 граждан США, застрявших в секторе Газа, которые хотят эвакуироваться вместе с родственниками.

The Times of Israel писала, что с момента открытия КПП "Рафах" 1 ноября сектор Газа покинули несколько сотен палестинцев с двойным гражданством. До этого никто не мог покинуть регион. Перейти границу, как ожидается, смогут 596 иностранцев и людей с двойным гражданством из 15 стран. Также в Египет на машинах скорой помощи вывозят тяжело раненных и больных.

Ожидается, что КПП будет открываться на ограниченные промежутки времени, чтобы иностранцы и раненые палестинцы могли покинуть анклав.