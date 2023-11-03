Лукашенко спросил у "Росатома" о возможности строительства третьего блока БелАЭС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в пятницу посещает площадку Белорусской АЭС, спросил у главы "Росатома" Алексея Лихачева о возможности строительства третьего энергоблока.

"А куда бы вы поставили третий блок? Если бы вдруг пришлось...", - спросил Лукашенко у Лихачева. Его слова приводит приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

В сообщении отмечается, что Лукашенко сказал Лихачеву: "Мне не хочется вас из Беларуси отпускать". Кроме того, белорусский президент упомянул свой телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 1 ноября. "Об электрификации говорили много", - отмечается в сообщении.

"А нам не хочется уходить", - ответил Лихачев, чьи слова приводит белорусское госагентство "БелТА".

Лихачев отметил комфортную и плодотворную работу на объекте вместе с белорусскими специалистами. Он пригласил белорусскую сторону подключиться и к зарубежным стройкам "Росатома".

Ранее сообщалось, что 1 ноября приемочная комиссия подписала акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС. Таким образом, энергоблок был введен в промэксплутацию.

Сейчас блок работает на номинальной мощности. С момента его включения в объединенную энергосистему (май 2023 года) выработано более 2 млрд кВт.ч электроэнергии, отмечало Минэнерго Белоруссии.

Во вторник доклад о завершении строительства БелАЭС был представлен Лукашенко.

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства является группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Лукашенко 2 ноября 2013 года подписал указ "О сооружении Белорусской атомной электростанции", который позволил генподрядчику начать строительство. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, в июне 2021 года началась его промэксплуатация. Второй блок подключен к энергосистеме в мае 2023 года, с тех пор он работал в режиме опытно-промышленной эксплуатации. 6 октября первый энергоблок выведен в повторный планово-предупредительный ремонт.

По данным Минэнерго, с момента включения первого энергоблока в сеть (ноябрь 2020 года) БелАЭС выработала 20,6 млрд кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить 5,5 млрд кубометров природного газа и снизить выбросы парникового газа в атмосферу на 9 млн тонн.

Лукашенко 20 октября заявил, что считает выгодным строительство второй атомной электростанции в Могилевской области или расширение мощности действующей АЭС в Гродненской области путем добавления еще двух энергоблоков.