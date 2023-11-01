Второй энергоблок БелАЭС принят в промышленную эксплуатацию

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Приемочная комиссия подписала акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС, сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"1 ноября 2023 года приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Петра Пархомчика подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока Белорусской АЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании ранее выданной МЧС Белоруссии лицензии на промышленную эксплуатацию второго энергоблока.

В состав приемочной комиссии вошли представители Минэнерго, МЧС, Госстандарта, Минстройархитектуры, Минприроды, Минздрава, МВД, Гродненского облисполкома, ГПО "Белэнерго", а также российских компаний "АСЭ", "Атомстройэкспорт", "Атомтехэнерго".

"Оценка осуществлялась по ключевым направлениям: проверка готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, подготовка персонала, готовность систем безопасности, ядерный надзор и др.", - отмечается в сообщении.

В настоящее время блок работает на номинальной мощности. С момента его включения в объединенную энергосистему (май 2023 года) выработано более 2 млрд кВт.ч электроэнергии, уточнило Минэнерго.

Во вторник доклад о завершении строительства БелАЭС был представлен президенту Белоруссии Александру Лукашенко. "В принципе, мы закончили строительные и пусконаладочные работы (на втором блоке АЭС - ИФ). Станция работает на полную мощность, проводятся плановые профилактические и прочие мероприятия, что положено по регламенту", - сказал Лукашенко.

Белорусская АЭС

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства является группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Лукашенко 2 ноября 2013 года подписал указ "О сооружении Белорусской атомной электростанции", который позволил генподрядчику начать строительство. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, в июне 2021 года началась его промэксплуатация. Второй блок подключен к энергосистеме в мае 2023 года, с тех пор он работал в режиме опытно-промышленной эксплуатации. 6 октября первый энергоблок выведен в повторный планово-предупредительный ремонт. 24 октября министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Белоруссии выдало лицензию на промышленную эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС.

По данным Минэнерго, с момента включения первого энергоблока в сеть (ноябрь 2020 года) БелАЭС выработала 20,6 млрд кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить 5,5 млрд кубометров природного газа и снизить выбросы парникового газа в атмосферу на 9 млн тонн.

Лукашенко 20 октября заявил, что считает выгодным строительство второй атомной электростанции в Могилевской области или расширение мощности действующей АЭС в Гродненской области путем добавления еще двух энергоблоков.