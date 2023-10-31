Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях из-за ситуации с БелАЭС

Фото: Пресс-служба Госкорпорации "Росатом"/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия поставила перед российской стороной вопрос о компенсациях из-за смещения сроков ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона", - сказал Лукашенко, принимая доклад о завершении строительства БелАЭС (цитата по госагентству БелТА).

По его словам, российская сторона в ответ предложила варианты компенсации. "Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо - как для россиян, как для своих станций. И срок гарантийный на пять лет (на основные узлы - ИФ)", - отметил он.

Обращаясь к ответственным за ввод АЭС членам правительства, Лукашенко сказал: "Это вы мне сегодня расскажете, удовлетворяет ли это белорусскую сторону (мы, конечно, излишне не должны напрягать россиян: электричества у нас хватало и хватает, но договор есть договор) и достаточны ли те уступки, которые сделали россияне, "Росатом", для белорусской стороны".

Лукашенко также сообщил, что строительство БелАЭС в целом завершено. "В принципе, мы закончили строительные и пусконаладочные работы (на втором энергоблоке БелАЭС - ИФ). Станция работает на полную мощность, проводятся плановые профилактические и прочие мероприятия, что положено по регламенту. Безопасность нашей станции - это вопрос номер один. Тут нечего повторять и говорить", - сказал белорусский президент.

"Даже какие-то нюансы нужно доводить до ума, и белорусская сторона в этом плане всегда выдвигала жесткие требования. "Росатом" должен это прекрасно понимать. Мы - чернобыльская республика. У нас даже малейшие какие-то снисхождения при строительстве АЭС непозволительны. Люди нам никогда это не простят. Поэтому отсюда такие жесткие требования с нашей стороны по разного рода нюансам", - отметил он.

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства является группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, а в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и с тех пор работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации.

Первоначально ввод в эксплуатацию первого энергоблока был запланирован на 2018 год, второго - на 2020 год. Между тем, из-за инцидента в июле 2016 года подрядчику пришлось менять корпус реактора, который мог быть поврежден. В связи с высокими требованиями по безопасности АЭС была проведена замена оборудования, хотя обследование повреждений корпуса не выявило.

В октябре 2020 года правительство Белоруссии официально перенесло срок полного ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС с 2020 года на 2022 год.