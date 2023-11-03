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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

В Риге демонтировали памятник советскому ученому Келдышу

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Памятник советскому академику Мстиславу Келдышу демонтирован в Риге минувшей ночью, сообщили агентству LETA в рижской думе.

Монумент был перевезен на склад Рижского агентства памятников на улице Вароню, 13.

Решение о демонтаже памятника Келдышу Рижская дума приняла 18 октября. Ранее предложение о демонтаже одобрил и Рижский совет по памятникам, а в декабре 2022 года Рижская дума приняла решение о переименовании улицы Келдыша в честь братьев Каудзишей.

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Мстислав Келдыш - советский учёный в области прикладной математики и механики, организатор советской науки, один из идеологов советской космической программы, в 1961-1975 гг. он возглавлял Академию наук СССР. Келдыш разработал математическую теорию "флаттера", занимался механикой и аэрогазодинамикой летательных аппаратов, был одним из основоположников развёртывания работ по исследованию космоса и созданию ракетно-космических систем, участвовал в работах по созданию советской термоядерной бомбы. Трижды Герой Соцтруда, лауреат Ленинской премии и двух Сталинских премий, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР.

Келдыш родился в Риге в 1911 году, проживалв этом городе до 1915 года, когда в связи с мировой войной семья переехала в Москву. Умер ученый в 1978 году в Москве.

Памятник Келдышу был установлен в Риге в 1978 году у городского канала напротив главного здания Латвийского университета.

Мстислав Келдыш Рига Латвия
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