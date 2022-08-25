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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

В Латвии снесли памятник советским воинам

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Риге в парке Победы в четверг демонтировали последний элемент самого большого памятника советской эпохи в Латвии и странах Балтии, передает агентство BNS.

Демонтаж мемориального комплекса, посвященного советским воинам, продолжался три дня. 23 августа были убраны статуи трех воинов, 24 августа демонтировали женскую фигуру, а в четверг снесли последний элемент комплекса - 79-метровый обелиск со звездами.

По данным BNS, к месту демонтажа памятника подходили люди, но большого скопления вокруг огороженной и усиленно охраняемой территории не наблюдалось.

Памятник советским воинам в Риге

Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков - бывший мемориальный комплекс в столице Латвии Риге. Был открыт в 1985 году в парке Победы на левом берегу Даугавы за Каменным мостом.

Вопрос об уместности мемориала в Латвии стали активно обсуждать в связи с действиями России в отношении Украины.

Президент Латвии Эгил Левитс назвал правильным решение снести этот объект, отметив, что его поддерживает как он сам, так и большая часть латвийского общества. "Нам не нужен такой памятник", - подчеркнул он в эфире телеканала "LTV1".

Со своей стороны, председатель оппозиционной фракции "Единства" Янис Урбанович считает, что сносом памятника в парке Победы политики правящей коалиции пытаются прикрыть нерешенные текущие проблемы.

Рига Латвия
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