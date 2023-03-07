Президент Эстонии отказался подписать закон о сносе советских памятников

Он раскритиковал расплывчатость формулировок, законопроект вернется в парламент на доработку

Демонтаж советского танка-памятника в эстонском городе Нарва Фото: АР/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис отказался подписать и опубликовать принятый парламентом закон о удалении из общественных мест опасных и разжигающих вражду объектов, указав на неопределенность формулировок. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Речь идет о поправках к Строительному кодексу, закону о применении Строительного кодекса, закону о планировании и закону о государственном имуществе. По мнению Кариса, в нынешней редакции они противоречат Конституции.

"Согласно пояснительной записке, целью закона является запрещение и удаление из публичного пространства объектов, нарушающих правосознание общества или представляющих угрозу безопасности Эстонии. Это правомерная цель, но запрещенные объекты определяются в законе выражением, которому нельзя придать однозначного значения даже при общепринятых способах толкования", - объяснил президент.

По его словам, из пояснений к закону "видно, что запрещенными являются, прежде всего, объекты, связанные с деятельностью Советской власти. Однако сам запрет сформулирован гораздо шире. В такой ситуации исполнителю закона приходится делать предположения о том, что на самом деле имелось в виду".

"Статья 1(1) принятого закона юридически неясна и поэтому противоречит статье 13(2) Конституции", - делает вывод президент.

В принятом парламентом 15 февраля законе о поправках говорится, что общедоступная часть здания, а также публично выставленные памятники, скульптуры, мемориалы и другие подобные объекты не должны "возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать совершение преступления оккупационного режима или акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления".

Согласно этому закону, такие объекты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев с момента вступления документа в силу.

Принятое ранее правительством решение предписывало специально созданной рабочей группе рекомендовать, какие памятники следует демонтировать. Рабочая группа нанесла на карту в общей сложности 322 памятника, из которых рекомендовала 244 удалить.

9 февраля правительство выделило на удаление советских памятников из публичного пространства 1,42 млн евро.

"К настоящему времени удалены 64 памятника, предстоит демонтировать еще около 150", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Не подписанный президентом законопроект должен поступить в парламент на повторное рассмотрение.