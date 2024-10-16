В Риге демонтируют памятник Барклаю де Толли

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Рижская дума большинством голосов одобрила демонтаж и перенос из парка в центре города статуи русского полководца Михаила Барклая де Толли, передает агентство Leta.

Против демонтажа голосовали депутаты "Согласия", Русского союза Латвии и депутат партии "Честь служить Риге" Наталия Абола. Воздержались депутаты "Для развития Латвии" и "Честь служить Риге", не голосовали Игорь Соломатин ("Согласие") и независимый депутат Яков Плинер.

Управление национального культурного наследия не возражает против переноса памятника, так как он не является охраняемым государством памятником культуры. В то же время в ведомстве отмечают, что он имеет культурную и историческую ценность, поэтому уничтожение постамента недопустимо.

Статую после демонтажа планируется вернуть предпринимателю Евгению Гомбергу, по чьей инициативе реплика памятника была установлена на исторический постамент в 2002 году.

На заседании думы в защиту памятника выступали депутаты Русского союза Латвии, которые считают его демонтаж русофобией и переписыванием истории и отмечают, что борьба с памятниками не сделает улицы Риги лучше. Сторонники демонтажа ссылались на Службу государственной безопасности, которая обвиняла Россию в использовании памятников для усиления своего влияния.

Рижская дума в среду также одобрила демонтаж памятника писателю Андрею Упитису у Дома конгрессов и перенос памятника писателю Судрабу Эджусу из парка Кронвалда.

Оригинальный памятник Барклаю де Толли был установлен на Эспланаде (парк в центре Риги) в 1913 году по случаю столетия с даты окончания войны с армией Наполеона и с учетом связей генерал-фельдмаршала с Ригой и Лифляндией. Военачальник был представлен во весь рост, с фельдмаршальским жезлом в правой руке; на голове у него треуголка с султаном. Автором памятника был немецкий скульптор Вильгельм Вандшнайдер. Постамент был изготовлен в Финляндии, а бронзовая скульптура была отлита в Германии.

В 1915 году, во время Первой мировой войны статуя была демонтирована в целях эвакуации и вывезена из Риги, но затем безвозвратно утеряна.

В 2002 году по инициативе Гомберга на сохранившемся постаменте была установлена копия статуи. Воссоздание скульптурной композиции осуществил петербургский скульптор, ученик Михаила Аникушина Алексей Мурзин.