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В Риге демонтируют памятник Барклаю де Толли

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Рижская дума большинством голосов одобрила демонтаж и перенос из парка в центре города статуи русского полководца Михаила Барклая де Толли, передает агентство Leta.

Против демонтажа голосовали депутаты "Согласия", Русского союза Латвии и депутат партии "Честь служить Риге" Наталия Абола. Воздержались депутаты "Для развития Латвии" и "Честь служить Риге", не голосовали Игорь Соломатин ("Согласие") и независимый депутат Яков Плинер.

Управление национального культурного наследия не возражает против переноса памятника, так как он не является охраняемым государством памятником культуры. В то же время в ведомстве отмечают, что он имеет культурную и историческую ценность, поэтому уничтожение постамента недопустимо.

Статую после демонтажа планируется вернуть предпринимателю Евгению Гомбергу, по чьей инициативе реплика памятника была установлена на исторический постамент в 2002 году.

На заседании думы в защиту памятника выступали депутаты Русского союза Латвии, которые считают его демонтаж русофобией и переписыванием истории и отмечают, что борьба с памятниками не сделает улицы Риги лучше. Сторонники демонтажа ссылались на Службу государственной безопасности, которая обвиняла Россию в использовании памятников для усиления своего влияния.

Рижская дума в среду также одобрила демонтаж памятника писателю Андрею Упитису у Дома конгрессов и перенос памятника писателю Судрабу Эджусу из парка Кронвалда.

Оригинальный памятник Барклаю де Толли был установлен на Эспланаде (парк в центре Риги) в 1913 году по случаю столетия с даты окончания войны с армией Наполеона и с учетом связей генерал-фельдмаршала с Ригой и Лифляндией. Военачальник был представлен во весь рост, с фельдмаршальским жезлом в правой руке; на голове у него треуголка с султаном. Автором памятника был немецкий скульптор Вильгельм Вандшнайдер. Постамент был изготовлен в Финляндии, а бронзовая скульптура была отлита в Германии.

В 1915 году, во время Первой мировой войны статуя была демонтирована в целях эвакуации и вывезена из Риги, но затем безвозвратно утеряна.

В 2002 году по инициативе Гомберга на сохранившемся постаменте была установлена копия статуи. Воссоздание скульптурной композиции осуществил петербургский скульптор, ученик Михаила Аникушина Алексей Мурзин.

Рига Латвия Михаил Барклай де Толли Рижская дума Евгений Гомберг Русский союз
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