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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Израильские военные сообщили об уничтожении тоннелей ХАМАС в секторе Газа

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают обнаружение и уничтожение подземных тоннелей ХАМАС в секторе Газа, сообщается в телеграм-канале армии в пятницу.

"Солдаты из подразделения "Яхалом" (подразделение инженерии особого назначения - ИФ) в сотрудничестве с военными инженерами из батальона 7107, бронетанковым корпусом и бригадами "Нахаль" и "Негев" выявили и нейтрализовали туннели ХАМАС во время специальных операций в секторе Газа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для уничтожения тоннелей военнослужащие использовали взрывчатку.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами стали свыше 9,2 тыс. человек.

Хроника 07 октября – 03 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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