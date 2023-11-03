Блинкен призвал ускорить создание палестинского государства ради безопасности Израиля

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал как можно скорее вернуться к решению палестино-израильского конфликта по принципу "два государства для двух народов", он назвал это единственной гарантией безопасности Израиля и независимости Палестины. Он заявил об этом в ходе визита в Израиль.

"Возможно, лучший путь, даже, я бы сказал, единственный путь, - это решение создать два государства для двух народов. Это единственный способ обеспечить долгосрочную безопасность для еврейского и демократического Израиля, а также единственный способ для палестинцев реализовать их законные чаяния - создать собственное государство", - сказал он.

Он добавил, что США продолжают обсуждать с партнерами в регионе и за его пределами вопрос о том, "что же последует за тем, как только ХАМАС будет повержен".

Он сказал, что США уже не раз заявляли, что поддерживают право Израиля на самооборону, как и для любой другой страны. "Ни одна страна не должна терпеливо относиться к массовому убийству невиновных, - заявил госсекретарь (цитата по Ha'aretz). - Мы увидели новые фото и видео, собранные правительством Израиля, с видеокамер, некоторые из которых принадлежали самим террористам, некоторые - атакованным селам. Не в силах человеческих это смотреть и переваривать".

При этом Блинкен призвал активизировать усилия по защите гражданского населения Газы и немедленно увеличить поставки гуманитарной помощи в регион.

Ранее президент США Джо Байден призывал к прекращению огня ради освобождения заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 3 ноября заявил, что прекращения огня не будет, пока не будут освобождены все заложники.