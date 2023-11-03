В Израиле заявили о ликвидации командующего батальоном ХАМАС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации в ходе авиаудара командующего батальоном радикального движения ХАМАС в секторе Газа, который играл значимую роль в составе группировки, сообщает Times of Israel.

По информации израильских военных, ликвидированный Мустафа Далул отвечал за управление боевыми действиями группировки против ЦАХАЛ в секторе Газа.

Кроме того, в ходе других операций в секторе Газа в течение ночи военные ликвидировали еще нескольких бойцов ХАМАС.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. По последним данным, ее жертвами в секторе Газа стали свыше 9 тыс. человек, 32 тыс. человек получили ранения.