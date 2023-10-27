Байден принял главу МИД Китая

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден обсудил с главой МИД КНР Ван И двусторонние отношения и конкуренцию между странами, сообщил Белый дом.

"Президент отметил, что и США, и КНР должны ответственно относиться к конкуренции в отношениях и поддерживать открытые линии связи", - говорится в заявлении. Также Байден отметил, что США и КНР должны работать вместе для решения глобальных проблем.

Президент США также выразил свои соболезнования в связи с кончиной бывшего главы госсовета КНР Ли Кэцяна, который умер в возрасте 68 лет.

Ван И будет находиться в Вашингтоне с 26 по 28 октября. Он должен также провести встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.