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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

ПВО сбила над Керчью 13 из 15 крылатых ракет ВСУ, одна ракета повредила российский корабль

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что ПВО сбила 13 из 15 украинских крылатых ракет, летевших на судостроительный завод в Керчи, поврежден российских корабль.

"4 ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ Керчь
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