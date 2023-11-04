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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Число жертв землетрясения в Непале приближается к 160 человек

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - До 157 человек увеличилось число погибших в результате сильного землетрясения в Непале, сообщает в субботу портал Nepal News со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Ранее поступали данные о 128 жертвах.

Согласно обновленной информации, еще 197 человек пострадали.

Спасательные работы продолжаются, задействовано более 1,5 тыс. стражей порядка и спасателей для ликвидации последствий стихии.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на субботу в округе Джаджаркот провинции Карнали. После него последовала серия сейсмических толчков меньшей интенсивности. Разрушено много домов, главным образом в горных населенных пунктах, из-за схода оползней заблокированы дороги, что затрудняет доступ спасателей в ряд районов.

Непал
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