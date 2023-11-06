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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Словакия не будет снабжать Украину оружием с армейских складов

Поставкам частных производителей власти препятствовать не будут

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Словакии Роберт Фицо в понедельник заявил, что власти не будут передавать из арсеналов словацкой армии вооружения для Украины, однако не намерены препятствовать поставкам частных производителей.

"Мы разъясняли это часто, и я хочу разъяснить: в данном случае мы говорим об оружии, боеприпасах со словацких армейских складов, о государственных ресурсах", - приводят его слова западные СМИ.

"Но когда какая-то компания хочет производить оружие и где-то продать, никто ей не будет чинить препятствия", - продолжил он.

Премьер уточнил, что приоритетом для словацкого правительства будет пополнение арсеналов ВС Словакии и укрепление противовоздушной обороны.

В конце октября новый премьер Словакии Фицо подтвердил, что "будет выступать в Брюсселе против каких-либо санкций в отношении России до тех пор, пока не будут подсчитаны финансовые последствия от введения этих санкций", и высказался против поставок оружия Украине. Ранее он также обещал воспользоваться правом вето в случае возможного вступления Украины в НАТО и высказывался против вступления Украины в ЕС.

Словакия Украина
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