В Андаманском море начинается активная фаза учений кораблей РФ и Мьянмы со стрельбами

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Практическая часть учений кораблей России и Мьянмы пройдет с 7 по 9 ноября в Андаманском море, запланированы артиллерийские стрельбы.

"В ходе практической части учения, которое состоится в период с 7 по 9 ноября в акватории Андаманского моря, будут отработаны совместное маневрирование и артиллерийские стрельбы по воздушной и надводной целям, поиск подводной лодки с применением морской авиации", - сообщило ранее Минобороны РФ.

По его данным, моряки России и Мьянмы также отработают на учении отражение условной террористической атаки быстроходных катеров на отряд кораблей и другие учебные эпизоды.

Это первое в современной истории российско-мьянманское военно-морское учение.

3 ноября в Мьянму прибыл главком ВМФ РФ Николай Евменов. 4 ноября с ним встретился глава Мьянмы Мин Аун Хлайн.

2 ноября Тихоокеанский флот сообщал о заходе в порт Тилава (Мьянма) больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев".

Сообщалось, что эти корабли проведут учение с фрегатом и корветом ВМС Мьянмы.

5 ноября Минобороны РФ сообщило, что главком ВМФ России и главком ВМС Мьянмы Мо Аунг возглавили церемонию открытия совместного военно-морского учения в Янгоне. Учения начались с береговой фазы.

6 ноября Минобороны РФ сообщило, что глава Мьянмы посетил российский корабль "Адмирал Трибуц".

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев назвал Мьянму одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.