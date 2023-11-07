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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

Пекин потребовал от участников конфликта в Мьянме прекратить огонь

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - МИД КНР призвал стороны конфликта в Мьянме остановить боевые действия и не создавать угрозу жителям пограничных районов Китая, а также китайского персонала в Мьянме. Об этом сообщают западные СМИ.

"Китай вновь требует от всех сил, вовлеченных в конфликт на севере Мьянмы, незамедлительно прекратить огонь, принять реалистичные меры для предотвращения инцидентов, которые не угрожали бы вновь жизни и имуществу жителей приграничных районов Китая", - заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

По его словам, в Китае "сильно недовольны в связи с эскалацией вооруженного конфликта и в связи с потерями из числа китайского персонала". Он не уточнил, идет ли речь о раненых или погибших. Дипломат заверил, что Китай предпримет необходимые меры для защиты своих сограждан и их собственности.

Неделю назад антиправительственные вооруженные группировки начали масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы и стали брать под контроль города рядом с китайской границей. Поступали сообщения об артиллерийском обстреле войсками Мьянмы пограничного с КНР города Лайза, где располагается штаб повстанческой Армии независимости Качина. Лидер военного правительства Мьянмы пообещал атаковать повстанцев.

В минувшие выходные помощник главы МИД КНР Нун Жун отправился в столицу Мьянмы Нейпьидо. Он обратился к властям Мьянмы с предложением вести совместную работу над усилением безопасности на границе двух стран.

Протяженность границы между Китаем и Мьянмой - около 2000 км. Страны поддерживают тесные экономические отношения, и Мьянма играет важную роль в реализации инициативы "Один пояс - один путь" в Юго-Восточной Азии. В частности, планируется создание крупной железнодорожной ветки между провинцией Юньнань и портом Кьяукпью на юго-западном побережье Мьянмы. Также между этими районами проложены нефте- и газопроводы.

Ван Вэньбинь Китай Мьянма МИД Нейпьидо
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