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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Генпрокурор Краснов прибыл в КНР на заседание генпрокуроров стран ШОС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в китайский город Сиань, где примет участие в заседании генпрокуроров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также проведет ряд встреч с коллегами из Китая, Ирана и Монголии и подпишет ряд соглашений.

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В среду в Сиане состоится 21-е заседание генеральных прокуроров стран ШОС. Краснов прибыл накануне провести несколько двусторонних встреч. На заседании руководители надзорных ведомств организации намерены обсудить роль прокуратуры в деле государственной модернизации. У Краснова запланирован доклад о прокурорском надзоре за реализацией в России приоритетных национальных проектов.

В рамках визита у Краснова ожидаются встречи с генеральным секретарем ШОС, коллегами из Китая, Монголии и Ирана, а также подписание ряда соглашений.

Первое заседание генпрокуроров стран ШОС состоялось в ноябре 2002 года в Шанхае. Тогда стороны обсуждали взаимодействие в борьбе с сепаратистской, террористической и экстремистской деятельностью. Такие заседания проводятся один раз год. Страна проведения заседания определяется в алфавитном порядке. Последнее заседание состоялось в сентябре 2022 года в Казахстане.

Игорь Краснов КНР ШОС Шанхайская организация сотрудничества
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