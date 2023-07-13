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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Генпрокурор Краснов сообщил о подготовке соглашения с Монголией и КНР в сфере экологии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России подготовила проект трехстороннего соглашения с Монголией и Китаем о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, сообщил в Пекине глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

В четверг в рамках своего первого рабочего визита в КНР Краснов встретился с секретарем политико-юридической комиссии ЦК компартии Китая Чэнь Вэньцином.

"В ходе вашей встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Платоновичем Патрушевым вы отметили необходимость активизации российско-китайского диалога на фоне усиления влияния стран Запада на нашего внутреннего соседа Монголию и потребность в увеличении контактов в трехстороннем формате с участием монгольской стороны. Хотел бы вас проинформировать, что в рамках компетенции возглавляемого мною ведомства такая работа начата", - сказал Краснов.

По его словам, российская сторона передала в генеральную прокуратуру Монголии проект трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности.

"При наличии заинтересованности с вашей стороны выражаю готовность подключиться к трехстороннему формату взаимодействия Россия - Китай - Монголия и по другим направлениям обеспечения общественной безопасности", - добавил генпрокурор.

Кроме того, Краснов отметил, что Генпрокуратура РФ особое значение придает совместной работе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ Китай Монголия
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