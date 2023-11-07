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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Российские прокуроры приедут в Пекин для повышения квалификации

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Пятнадцать российских прокуроров в ноябре прибудут в Пекин для повышения квалификации в рамках сотрудничества надзорных ведомств России и Китая в научно-образовательной сфере, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

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"Подготовлены соглашения в научно-образовательной сфере. В сентябре 15 китайских прокуроров уже прошли обучение в Москве, и в ближайшее время 15 наших работников прибудут в Пекин для повышения квалификации в Государственной академии прокуроров Китайской Народной Республики", - сказал Краснов в Сиане на встрече с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юном.

По словам Краснова, в состав слушателей подобных курсов включены руководители приграничных прокуратур из российских регионов, а также приравненных к ним транспортных и природоохранных прокуратур.

"Уверен, это послужит укреплению взаимодействия прокурорских служб приграничных территорий", - добавил Краснов.

"Профессиональные контакты наших ведомств неизменно укрепляются и достигают новых результатов... Поступательно реализуются наши договоренности и осуществляются наши проекты", - сказал Ин Юн.

На встрече Краснов также особо отметил результаты слаженной работы представителей России и Китая в форматах ШОС и БРИКС. Он рассказал, что планирует в ноябре принять личное участие в пятой встрече руководителей прокурорских служб БРИКС, а также пригласил Ин Юна на шестую встречу данного формата, которая состоится в России в 2024 году.

Игорь Краснов БРИКС ШОС Китай
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