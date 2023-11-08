Израиль нанес удары по районам рядом с больницами в секторе Газа

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Израильская армия нанесла удар по району в секторе Газа, где расположена индонезийская больница Атеф аль-Калут, сообщил телеканалу Al Jazeera ее директор.

"Израиль продолжил бомбить объекты рядом с больницей", - заявил он.

По данным арабских СМИ, интенсивным бомбардировкам вновь подвергся район рядом с больницей Аль-Шифа - крупнейшим медучреждением анклава. Во вторник ударами повреждены солнечные панели здания, больница на грани коллапса из-за нехватки электричества, топлива, воды и лекарств, говорится в публикациях.

СМИ обращают внимание, что в ней сейчас также "укрываются от израильских бомбардировок десятки тысяч человек".

Израиль утверждает, что под больницей Аль-Шифа находится штаб-квартира ХАМАС, палестинские власти и гуманитарные работники это опровергают.

В свою очередь, CNN сообщает со ссылкой на очевидцев о многочисленных взрывах в центре и на юге сектора Газа.

"По меньшей мере, два взрыва зафиксированы в лагере для перемещенных лиц к югу от водного пути Вади-Газа" в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора как минимум 10 человек убиты, отмечает телеканал.

В понедельник вечером израильская авиация нанесла ракетный удар по району рядом с больницей Аль-Кудс в районе Таль аль-Хава города Газа, сообщал CNN. А в воскресенье, по информации "Аль-Джазиры", ВВС Израиля атаковали также окрестности больницы Камаль Адван в районе Бейт-Ханун.

Как ранее сообщило представительство Объединенных Арабских Эмиратов при ООН, Совет Безопасности Организации проведет в четверг заседание, чтобы обсудить последние события и ситуацию в секторе Газа, в том числе атаки Израиля рядом с больницей Аль-Шифа и нападения на лагерь беженцев Джабалия.