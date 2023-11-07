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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

Израильские военные сообщили о захвате военного поста ХАМАС в центре Газы

Израильские военные сообщили о захвате военного поста ХАМАС в центре Газы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила, что взяла под контроль военный пост группировки ХАМАС в самом центре Газы, пишет The Times of Israel.

Военнослужащие 933-й пехотной бригады "Нахаль" обнаружили пост, где находились не менее 10 боевиков, и передали координаты для нанесения воздушного удара. Там военные обнаружили противотанковое оружие, установки для пуска ракет и другое оружие. Позднее военные засекли еще один отряд ХАМАС с противотанковым оружием и также навели на него авиацию.

Минувшей ночью ЦАХАЛ также атаковал десяток минометных позиций, откуда шел обстрел Израиля. Кроме того, военные обнаружили группу из числа ХАМАС, которая забаррикадировалась в здании возле больницы Аль-Кудс в районе Таль аль-Хава города Газа. После этого по зданию нанесли авиаудар. The Times of Israel отмечает, что судя по последствиям удара, в здании находился оружейный склад.

Ранее в Палестинском обществе Красного полумесяца заявили, что ВВС Израиля вечером 6 ноября нанесли удар по району рядом с больницей Аль-Кудс, ракеты упали в 50 метрах от ворот больницы.

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Хроника 07 октября – 07 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Газа
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